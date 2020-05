El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, señaló que los gremios del sector a nivel nacional piden al presidente Martín Vizcarra la renuncia del ministro de Salud, Víctor Zamora.

Durante una entrevista con Canal N, Maguiña negó que ese pedido responda a las declaraciones del titular de Salud con respecto a que los doctores de Iquitos son igual que el resto de los ciudadanos contagiados con el coronavirus.

Detalló que los decanos de los 27 colegios médicos de todo el Perú están en desacuerdo con la gestión del ministro Zamora tal como lo han manifestado en el Consejo Nacional realizado la mañana de este lunes.

“La gestión del ministro (Víctor Zamora) ha ido desbordándose en una serie de errores que hoy (lunes) en el Consejo Nacional (los diversos colegios médicos del Perú) han pedido que el presidente pida el cargo al ministro Zamora por muchas razones de gestión”, remarcó.

Tema de los guantes

En ese sentido, Ciro Maguiña consideró que ha sido un error grave el tema del uso de los guantes en los mercados, con respecto a que primero se publicó una norma que ordenaba llevarlos y luego una corrección en el que aclaraban que no es obligatorio.

"Una de ellas es la marcha y contramarcha por el tema de los guantes que lo han corregido... decían que muchas regiones no han colapsado cuando estaban colapsadas. No habido una actitud proactiva en lugares No estoy criticando al ministro por la persona, sino la gestión que es lo que se ve en los resultados...”, añadió.

Al ser consultado sobre el respaldo a Víctor Zamora de los diferentes colegios del sector como Químicos farmacéuticos, Cirujano Dentistas, Nutricionistas, Psicológos, entre otros, Maguiña respondió: “Una cosa es quién está en la batalla, en el combate, quienes han apoyado al Gobierno hemos sido nosotros... aparecen los (Colegios de ) Asistentes Sociales... por favor los que se están muriendo son los médicos. Es fácil que apoyen, cuando en el momento más crítico hemos estado nosotros”.