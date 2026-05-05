El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoce la inviabilidad de elaborar el presupuesto público para el año 2027, debido a restricciones fiscales estructurales.

En declaraciones a Canal N, Segura indicó que el propio MEF ha comenzado a transparentar la situación fiscal en sus informes recientes, lo que evidencia un escenario complejo para la planificación presupuestaria del próximo gobierno.

“El impacto es permanente. En este informe el MEF reconoce la problemática, comienza a levantar las alertas y transparentar la situación. (…) va a ser muy complicado que se pueda elaborar un presupuesto para el 2027”, sostuvo.

Escenario fiscal complejo para el próximo gobierno

Segura advirtió que la siguiente administración recibirá una situación fiscal crítica, por lo que deberá evaluar medidas tanto por el lado del gasto como de los ingresos.

En ese sentido, señaló que el MEF probablemente dejará propuestas iniciales para facilitar la transición, dado que el presupuesto debe ser remitido al Congreso en los primeros meses de gestión.

“Al siguiente gobierno le toca evaluar la situación (…) tendrá que ver qué cosas recorta, qué medidas de ingreso puede implementar”, indicó.

Posibles ajustes y riesgos fiscales

El titular del Consejo Fiscal también enfatizó que cualquier modificación deberá evitar afectar la trayectoria fiscal del país, en referencia a las metas de déficit y sostenibilidad de la deuda pública.

Sus declaraciones se dan en un contexto de creciente presión sobre las cuentas fiscales, lo que podría implicar recortes presupuestarios, reformas tributarias o ajustes en el gasto público.