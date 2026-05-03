Para el exviceministro de Economía Enzo Defilippi, el excesivo gasto generado por el Congreso obligará al país a sobreendeudarse y hará que las empresas peruanas paguen altas tasas de interés, se encarecerá la producción y se ralentizará el crecimiento de la economía. En diálogo con Correo, sostiene que en lugar de dar $2,000 millones a Petroperú, se debe subsidiar combustibles en lugares en los que es único distribuidor porque será más barato.

El Congreso ha disparado el gasto público, ¿es grave?

La razón por la cual Perú tiene una disposición constitucional, que prohíbe al Congreso tener iniciativa de gasto, es para evitar este problema. En época electoral los partidos hacen campaña con la plata de todos los peruanos. Es terrible, es consecuencia de una interpretación bastante particular del Tribunal Constitucional (TC). El Congreso ha dado leyes muy populistas que no tenemos cómo pagar en el mediano plazo. El Congreso ha debilitado terriblemente la estabilidad macroeconómica del Perú.

Se pone en riesgo la parte fiscal del país...

La situación fiscal de Perú es buena porque tenemos poca deuda, pero en la medida en que haya déficit fiscal, se incrementa la deuda. Conseguir dinero prestado no es un problema, pero nos hará depender de quien nos preste. No sabemos cuánto nos costará las medidas del Congreso, con las que ha aprobado hasta el momento puede ser hasta dos puntos del PBI, pero no tenemos plata para dar servicios públicos que necesitamos los peruanos.

Se descuida el capital humano...

Exacto, pero necesitamos un balance para disminuir la desigualdad entre los peruanos, requerimos una mejor educación, mejor salud, combatir la criminalidad, pagar mejor a los policías, construir comisarías. El Congreso está decidiendo por el Ejecutivo qué hacer con el dinero de los peruanos. Esto no tiene sentido.

En el mediano plazo, ¿el Congreso hará que se incremente la pobreza?

A la larga sí porque para salir de la pobreza debe crecer la economía peruana. Por otro lado, se deben otorgar ayudas focalizadas del Estado. Pero el mayor déficit fiscal (más gasto que ingresos) hará encarecer la tasa de interés para las empresas peruanas. Entonces, producir será más caro y el crecimiento de la economía se ralentizará. Además, no se podrán financiar programas que ayudan a reducir la pobreza, como Juntos, o las becas. Justamente estamos viendo lo poco que hace el Gobierno por sus jóvenes. Sí, será mucho más difícil reducir la pobreza y que mejore el nivel de vida de los peruanos.

La responsabilidad es del Congreso...

Sí, por un lado, el Congreso, y por otro, el mismo Ejecutivo que no observa leyes. Está pasando el problema al siguiente Gobierno que tendrá una situación fiscal bastante compleja porque cada vez será más difícil cerrar un presupuesto y se dejará de hacer lo que más necesitamos, que es la inversión pública para colegios, hospitales, comisarías, cuarteles. El Tribunal Constitucional le ha hecho un daño terrible a la estabilidad macroeconómica.

Petroperú es la gran mochila fiscal, pide $2,000 millones más...

Petroperú es un barril sin fondo que está drenando el poco dinero que tenemos los peruanos. Es un crimen que tengamos una empresa así aún operando. Entiendo que políticamente es difícil el privatizarla, pero no nos queda otra cosa. Está pidiendo dos mil millones más, que podría subsidiar la gasolina. Los peruanos pagamos la gasolina cada vez más cara y encima tenemos que darle dos mil millones de dólares más para que siga vendiendo gasolina, que le podemos comprar más barata a cualquier otro. Es plata que se quita para educar a nuestros niños, nuestros jóvenes, es dinero que quieren los trabajadores de Petroperú para seguir medrando del erario nacional.

¿Cómo ve el papel del señor Balcázar?

Demuestra que le importa muy poco el bienestar de los peruanos. Había esfuerzos por hacer lo correcto con Petroperú, pero ha vuelto a poner a la gente que había quebrado la empresa. Es cada vez más urgente cerrar esta empresa.