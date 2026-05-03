La empresa estatal Petróleos del Perú – Petroperú S.A. informó la designación de Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños como nuevo presidente del Directorio, tras la remoción de Roger Arévalo Ramírez del cargo.
El cambio fue comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mediante un hecho de importancia aprobado en Junta General de Accionistas realizada el 2 de mayo de 2026.
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Remoción del presidente anterior y renuncia de un director
Según el documento oficial, Roger Arévalo Ramírez fue removido del cargo de director y presidente del Directorio, siendo el 2 de mayo de 2026 su último día en funciones.
Asimismo, la empresa formalizó la renuncia presentada por Carlos Augusto Villalobos Dulanto, quien se desempeñaba como miembro del Directorio.
Ambos cambios fueron acordados en sesión universal de la Junta General de Accionistas, según la comunicación remitida al regulador del mercado.
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Designación del nuevo presidente del Directorio
El documento establece que, a partir del 3 de mayo de 2026, fue designado Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños como director y presidente del Directorio de Petroperú.
La designación se realizó en la categoría de director independiente, conforme a la estructura corporativa de la empresa.
Además, se nombró a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo miembro del Directorio, también bajo la categoría de director independiente.
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Reconfiguración del Directorio de la empresa
Con los cambios anunciados, el Directorio de Petroperú queda integrado por diversos miembros, incluyendo representantes independientes y laborales.
Entre los cargos actuales se encuentran:
- Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños – Presidente del Directorio
- Carlos Adrián Linares Peñaloza – Vicepresidente del Directorio
- Berthin Enrique Gómez Vela – Director
- Néstor Reynaldo Herrera Guerrero – Director representante de trabajadores
- Luis Alberto Camino Quinde – Director representante suplente de trabajadores
- Richard Abel Almerco Soto – Director
- Julio César de la Rocha Corzo – Director
Estos cambios forman parte del proceso de reorganización interna de la empresa estatal.