La pobreza monetaria en el Perú se redujo a 25,7% en 2025, lo que significó una caída de 1,9 puntos porcentuales respecto al 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Esta mejora implicó que 567.000 personas salieran de la pobreza en el último año. No obstante, el indicador aún se mantiene 5,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en 2019, antes del impacto de la pandemia del COVID-19.

Recuperación del gasto aún incompleta

El gasto real per cápita mensual registró un crecimiento de 2% en 2025, con mayor dinamismo en los sectores de menores ingresos.

Pese a este avance, el consumo todavía se encuentra 7,9% por debajo de los niveles prepandemia, lo que evidencia una recuperación económica parcial.

Brechas entre zonas urbanas y rurales

En el área urbana, la pobreza se ubicó en 23,4%, mientras que en el ámbito rural alcanzó 35,5%, reflejando una brecha persistente.

Las zonas rurales registraron las mayores reducciones, especialmente en la selva rural (-6,0 puntos porcentuales) y la sierra rural (-3,7 puntos porcentuales). Sin embargo, estos territorios continúan concentrando los niveles más altos de pobreza.

Pobreza extrema baja, pero sube en Lima Metropolitana

La pobreza monetaria extrema descendió a 4,7%, con una reducción de 0,8 puntos porcentuales, lo que permitió que más de 250.000 personas salieran de esta condición.

Sin embargo, en Lima Metropolitana se registró un incremento de 0,3 puntos porcentuales en la pobreza extrema respecto al 2024, en contraste con la reducción observada en otras zonas urbanas y rurales.

Vulnerabilidad alcanza a más de la mitad del país

El informe también advierte un aumento de la población en condición de vulnerabilidad, personas que no son pobres, pero están en riesgo de caer en pobreza, que llegó a 32,8%.

En conjunto, el 58,5% de la población peruana se encuentra en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Regiones como Cajamarca, Loreto y Puno concentran los mayores niveles de pobreza, mientras que Ica, Madre de Dios y Moquegua registran los más bajos.