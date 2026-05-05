Un equipo internacional de investigadores descubrió una nueva especie de lagartija en el norte del Perú, denominada Petracola ianwhitei, en el Bosque de Protección Pagaibamba.

El hallazgo forma parte de un estudio publicado en la revista científica Zootaxa, que reporta además otras cuatro especies nuevas en los Andes peruanos.

Investigación científica en los Andes del norte

El estudio fue liderado por Lourdes Y. Echevarría, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, junto a especialistas de diversas instituciones internacionales.

Entre ellos figuran Pablo J. Venegas y Luis A. García-Ayachi, del Instituto Peruano de Herpetología; además de Antonio García-Bravo y Omar Torres-Carvajal.

Para confirmar las nuevas especies, los científicos analizaron más de 250 ejemplares utilizando evidencia molecular y morfológica.

Características de la nueva especie

Los ejemplares de Petracola ianwhitei fueron encontrados bajo rocas y troncos, tanto en bordes de bosque nublado como en áreas abiertas.

Habitan entre los 2,770 y 3,172 metros sobre el nivel del mar y presentan características particulares, como la ausencia de dicromatismo sexual y diferencias específicas en el número de escamas, lo que permitió diferenciarlos de especies cercanas.

Importancia para la conservación

El presidente del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, José Carlos Nieto Navarrete, destacó que este descubrimiento reafirma el valor de las áreas protegidas como reservorios de biodiversidad aún poco explorada.

El Bosque de Protección Pagaibamba no solo alberga especies únicas, sino que también cumple funciones clave como la regulación del ciclo del agua y la conservación de suelos para comunidades locales.

Un aporte al conocimiento científico

El descubrimiento de nuevas especies en la Cordillera de los Andes resalta la necesidad de continuar con investigaciones biológicas en ecosistemas de alta diversidad.

Estos hallazgos contribuyen al conocimiento global de la biodiversidad y refuerzan la importancia de proteger los hábitats naturales frente a amenazas ambientales.