El candidato al Gobierno Regional de Junín por Podemos Perú, Fernando Orihuela Rojas, presentó “Mi primera chamba”, una de sus principales propuestas dirigidas a los jóvenes de la región. La iniciativa busca brindar una oportunidad laboral a los egresados de universidades e institutos superiores que enfrentan dificultades para conseguir su primer empleo debido a la exigencia de experiencia previa.

“‘Mi primera chamba’ es un programa que busca dar a nuestros jóvenes egresados la oportunidad de ingresar a la actividad laboral formal, aquella que se le niega en todas las entidades públicas y en muchas privadas, pues les exigen años de experiencia. Con esa barrera muchos de ellos pasan años dedicados a cualquier otra función inclusive ajena a lo que mejor saben hacer. Eso se acabó”, indicó Orihuela Rojas.

El candidato de Podemos Perú, cuyo símbolo es la “P”, sostuvo que brindar experiencia laboral a los jóvenes recién egresados es fundamental para su desarrollo profesional y para aprovechar los conocimientos adquiridos durante su formación académica.

“Cuando nuestros jóvenes egresan de haberse formado académicamente, están dispuestos a volcar todos sus conocimientos, de aplicarlos y ponerlas en práctica, debemos aprovechar eso y potenciarlos en lugar de relegarlos a años de olvido y frustración”, anotó.