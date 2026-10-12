En medio del dolor se desarrollael velorio del menor Nicolás C.M. (7), quien falleció en el dantesco incendio registrado el sábado en el cercado de Moquegua. El siniestro se produjo en la intersección de las calles Grau y Tacna, en la primera cuadra, en el centro de Moquegua, causando conmoción entre los vecinos y transeúntes.

La tía del menor manifestó en el velorio efectuado en la Casa del Maestro, a media cuadra de la vivienda, que la familia lo ha perdido todo, a un hijo, sus prendas, ahorros y otros productos que utilizan para trabajar. Asimismo la casa donde vivían quedó inhabitable por lo que por ahora no tienen donde guarecerse. En ese sentido pidió el apoyo de la comunidad para que puedan llevarles víveres, ropita, útiles de aseo y principalmente apoyo económico, por lo cual brindaron su número de Yape, el 922662582 a nombre de Martín Ccoya, el padre de la familia.

Incendio se registró el sábado en el cercado de Moquegua. (Foto: Difusión)

Con lo que llevaban puesto

Contaron que no son de Moquegua, sino provienen de la región de Apurímac pero hace años radican en la ciudad trabajando de manera honrada. Contó que los niños así como los padres solo se encuentran con la ropa que llevaban ese día ya que todo lo demás se quemó así como un dinerito que tenían guardado. Pidieron el apoyo de las autoridades para que puedan brindarles un lugar donde vivir.

Para poder enterrar al menor han tenido que recurrir a un préstamo para cubrir los gastos de sepelio. Se ha previsto que para hoy a las 11 horas se desarrolle una misa y luego se proceda con el entierro.

Niño por temor corrió a su cuarto

Sobre los hechos ocurridos, la tía indicó que todos los miembros de la familia salieron corriendo luego que se produjeran las primeras llamaradas, sin embargo el niño por temor se habría metido a su cuarto mucho más al fondo por lo que quedó atrapado en medio del humo y el fuego.

Aunque todavía están en investigación, el incendio se habría originado en el primer piso. Miembros de lascompañíasde bomberos 74 y 189 efectuaron ayer una remoción de los escombros para sofocar las últimas brasas que todavía permanecían encendidas.

El incendio se registró el sábado en el Cercado de Moquegua. (Foto: Difusión)

Lugar quedó devastado

Con el apoyo de drones de las instituciones públicas se pudo visualizar que todo el lugar quedó destruido además otras siete viviendas quedaron afectadas.

Pobladores señalaron también que además de los años materiales se registró la muerte de animales y mascotas que criaban en sus predios.

La familia manifestó al mediodía del domingo que hasta el momento ninguna autoridad se había apersonado hasta el lugar para expresarle su apoyo o brindarles algún tipo de ayuda material.