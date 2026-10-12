El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli, indicó que Cusco, Cajamarca y Áncash son las regiones que registran más emergencias por incendios forestales. Asimismo, precisó que estos siniestros dejaron cinco personas fallecidas entre julio y octubre.

Vinelli aseguró que el Ejecutivo brinda atención a todos los incendios forestales reportados en el territorio nacional, en un contexto marcado por la temporada seca y la escasez de agua que afecta a diversas regiones del Perú.

Entre enero y octubre de 2026, el país registró 385 incendios forestales, según precisó el ministro. Cusco reportó la mayor cantidad de estos siniestros, con 61 casos, seguido de Cajamarca, con 55, y Áncash, con 41.

Asimismo, Vinelli explicó en RPP, que la temporada de incendios forestales se extiende habitualmente de julio a noviembre y que la sequía asociada al Fenómeno El Niño contribuye a aumentar su magnitud. En ese sentido, detalló que durante 2024 se reportaron 1.966 incendios forestales, mientras que en 2025 la cifra descendió a 702.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), citado por el titular del Midagri, los incendios forestales dejaron cinco personas fallecidas entre julio y octubre de 2026.

El ministro dijo que la respuesta ante estas emergencias empieza con la intervención de la población organizada y los bomberos. Posteriormente, se incorporan los gobiernos regionales y locales, así como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para atender los incendios forestales.

“Nosotros igual estamos interviniendo en todos los incendios que están ocurriendo en el país con equipamiento de la Policía, de las Fuerzas Aéreas y el Ejército, y siempre actuando con la población organizada, que es la que principalmente nos ayuda a controlar estos incendios”, declaró a dicho medio.

Además, Vinelli sostuvo que el domingo visitó la región Cusco, donde se reportaron ocho incendios forestales, de los cuales tres permanecían activos en Calca, Pucyura y Huayopata. Precisó que, al cierre de la tarde, las brigadas lograron controlar el siniestro en Huayopata, mientras que las labores de atención continuaban en Calca y Pucyura.

En Calca, el Gobierno dispuso el despliegue de 29 efectivos del Ejército y 40 bomberos para atender la emergencia. En ese sentido, la mandataria Keiko Fujimori ordenó el envío de un helicóptero para trasladar a 14 bomberos especializados en el control de incendios forestales hacia la zona afectada, situada a 4.200 metros sobre el nivel del mar.

El ministro manifestó que la altitud y las características del terreno dificultan el acceso a algunas zonas afectadas por los incendios. Frente a esta situación, indicó que el sector dispone de tres helibaldes con sus respectivos helicópteros, así como de aviones Spartan para reforzar la respuesta a través del transporte y lanzamiento de suministros.

En ese sentido, el titular del Midagri anunció que en las próximas semanas se incorporarán 19 helibaldes más, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante nuevas emergencias.