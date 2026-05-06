El dirigente ambiental Lucio Flores Toledo advirtió que Moquegua se ubicaría entre las regiones con alto porcentaje de población afectada por metales pesados. Esto según información alcanzada en un reciente congreso nacional, donde participaron delegaciones de 14 regiones del Perú.

Manifestó que una delegación de ocho representantes de Moquegua participó en el III Congreso Nacional de Afectados por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Tóxicas, realizado en Lima días atrás, donde se expuso la grave situación de las poblaciones afectadas por contaminación vinculada a metales pesados.

Informe actualizado para el 15

Flores Toledo sostuvo que durante la reunión se exigió a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los ministerios de Salud, Ambiente y Energía y Minas un informe actualizado sobre el número real de afectados, cuya respuesta sería entregada el 15 de mayo.

Por otra parte cuestionó que en Moquegua no se haya efectuado un tamizaje masivo y denunció que el presupuesto destinado para atender a personas afectadas sería insuficiente. Afirmó que algunas informaciones oficiales no reflejarían la verdadera situación de la región.