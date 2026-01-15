En su calidad de operador mayor, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, órgano ejecutor del Gobierno Regional de Moquegua informó hoy que garantiza el suministro del recurso hídrico para el consumo humano y la actividad agrícola de la región Moquegua.

El abastecimiento se asegura con la descarga que se realiza del embalse Pasto Grande que, al día de hoy, registra 139 millones de metros cúbicos (MMC) de reserva almacenada, de los cuales 132.55 MMC se considera útil para atender la demanda de los diferentes usuarios.

Lluvias recargan la represa

El coordinador del área de Operación y Mantenimiento del Sistema Hidráulico Pasto Grande, Elvis Chachaque Quispe, informó que por el momento las precipitaciones pluviales en las zonas aledañas a la represa y ríos tributarios aún son esporádicas y se espera que en los siguientes días se incrementen.

“Con el agua que está almacenado, se garantiza la dotación a la población y la agricultura en el volumen correspondiente, pero la idea es que la represa recargue hasta su máxima capacidad de 200 MMC, como el año pasado”, señaló el profesional.

Precipitaciones hasta el 16

Según el Aviso N° 10 del SENAMHI desde hoy y hasta el viernes 16 de enero se presentarán lluvias de moderada a regular intensidad en zonas altas de los distritos de Carumas, San Cristóbal y Cuchumbaya, en la provincia Mariscal Nieto; así como en los distritos de Ichuña, Ubinas, Yunga, Lloque, Chojata, Matalaque, Quinistaquilla, Coalaque, Puquina y La Capilla, en la provincia Sánchez Cerro. El objetivo es que el embalse comience a recargar.

Asimismo informaron que el personal del PERPG también monitorea constantemente la situación meteorológica en la parte intermedia, reportándose el leve incremento del caudal de los ríos Tumilaca, Torata y Huaracane. En Otora, se registró un caudal de 8m3/seg, a las 20:30 h por lo que se cerró las compuertas del canal. Después, a las 2 de la madrugada de hoy se restableció la derivación del agua a los usuarios. Los ríos mencionados mantienen su caudal normal.