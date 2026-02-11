Un trágico accidente de tránsito se registró la noche del lunes en la Asociación Villa Jerusalén, ubicada en el centro poblado Chen Chen, en la región Moquegua.

El siniestro dejó como saldo el fallecimiento del copiloto, identificado como Julio Tayro (50), mientras que el conductor resultó herido de gravedad.

Impacto y volcadura

El accidente ocurrió cuando un automóvil metálico color plata, marca Nissan, de placa B6B-485, descendía a excesiva velocidad por la zona. Según información preliminar, el conductor habría perdido el control de la unidad e impactó contra una pared de calamina roja.

Tras el violento choque, el vehículo terminó volcado con las llantas hacia arriba en un terreno cercano a viviendas habitadas, lo que generó alarma entre los vecinos.

Muerte instantánea y traslado de herido

A consecuencia del fuerte impacto, el copiloto falleció de manera instantánea en el lugar. Personal de bomberos y del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) acudieron a la emergencia tras el aviso de los residentes.

El conductor fue evacuado al Hospital Regional de Moquegua, donde permanece con pronóstico reservado.

Propiedad del vehículo

De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el propietario de la unidad vehicular es Francisco Mamani Ramos.

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar las causas exactas del accidente.