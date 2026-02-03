Un accidente de tránsito registrado esta mañana en la carretera Canta-Huayllay, cerca de la Laguna 7 Colores, dejó como saldo cuatro personas fallecidas y varios heridos, luego de un choque frontal entre un bus interprovincial y un automóvil particular.

Según los primeros reportes, la colisión fue de gran magnitud, lo que provocó que el vehículo menor se despistara y cayera varios metros fuera de la vía, quedando volcado con las llantas hacia arriba. Los ocupantes del auto quedaron atrapados entre los fierros retorcidos, mientras que los pasajeros del bus también sufrieron heridas de diversa consideración.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional y del Serenazgo, quienes auxiliaron a los heridos y aseguraron la zona para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente y recomendaron precaución a los conductores que circulen por la zona.