Tras una operación de control y supervisión en el Establecimiento Penitenciario de Cochamarca, en Cerro de Pasco, se hallaron accesorios de celular ocultos bajo tierra.

Armados con picos y lampas, los agentes de seguridad excavaron la zona donde la inteligencia penitenciaria había levantado alertas previas sobre posibles elementos ilícitos escondidos. El resultado fue que se encontraron: tres cabezas de cargador, un dispositivo electrónico presuntamente usado como fuente de transmisión de energía y un bloque de madera habilitado con salida para cargador artesanal.

La jornada fue supervisada por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Raúl Inga Garay, quien recorrió el centro de monitoreo, áreas administrativas, pabellones del Régimen Cerrado Especial y Ordinario, cocina, tópico y zona de ingreso de visitas.

También se supervisó la revisión del personal de seguridad entrante del grupo n.º 3, un procedimiento preventivo para reforzar los filtros de control desde el acceso al penal.

Ante el personal penitenciario, el funcionario advirtió que, de comprobarse responsabilidad funcional en los hechos, se aplicarán sanciones conforme al reglamento institucional. En el caso de internos vinculados al hallazgo, anunció que se evaluará su traslado inmediato a establecimientos de mayor contención o a zonas de aislamiento sin acceso a visitas.