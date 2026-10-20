Tragedia en Pasco. Un hombre habría asesinado a su expareja en plena vía pública, a unos metros de su vivienda ubicada en el sector 1 del Asentamiento Humano Túpac Amaru del distrito de Chaupimarca. Tras cometer el crimen, tomó la fatal decisión de quitarse la vida.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Pasco, coronel PNP Fernando Robles Huanca, informó que a las 4:00 a. m. de ayer, la mujer identificada como Yoselin Yuriko Cruz Villena (34), fue hallada sin vida en posición de cúbito dorsal con signos de violencia. Según las pericias practicadas, fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente (piedra) que fue encontrado al lado del cadáver.

Horas después, en el puente colonial San Lorenzo ubicado en la comunidad de Yurajhuanca del distrito de Simón Bolívar, se encontró el cuerpo sin vida del presunto feminicida identificado como Aníbal Smith Hermitaño Barreto (34).

“Ambos tenían un hijo en común y según la versión de los familiares de la mujer, tenían problemas. Al parecer, el hombre asesinó a su expareja, después habría decidido autoeliminarse para no ser detenido o denunciado debido a la existencia de pruebas o testigos en su contra”, declaró el coronel PNP Robles Huanca.Por su parte, el fiscal de turno junto al personal de la Divincri, inició las investigaciones y realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias de ambos sucesos y determinar responsabilidades.

En lo que va del año se han registrado 109 feminicidios en el Perú, según reportes difundidos por la Defensoría del Pueblo. Además, solo en el primer semestre se han contabilizado 100 casos de intento de feminicidios.