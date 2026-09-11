Siete personas (dos mujeres, cuatro varones y una menor) perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido el jueves, alrededor de las 5:00 de la mañana, en el centro poblado de Carhuac, del distrito de Ninacaca, región Pasco.

Según información preliminar, el vehículo de placa W4S-444, se dirigía a la ciudad de Cerro de Pasco, en el trayecto por causas que son materia de investigación se despistó y precipitó por una pendiente de 300 metros.

Durante la caída de la unidad, los pasajeros salieron expulsados y fallecieron debido a la gravedad de sus lesiones.

Medios digitales informaron que el vehículo terminó completamente destruido en el fondo del precipicio, mientras que la dispersión de los cuerpos a lo largo de la ladera complicó significativamente las labores de búsqueda e intervención de los equipos de rescate.

TODOS MUERTOS. Personal policial de la comisaría de Huachón acudió a la zona para brindar ayuda; pero solo hallaron los cuerpos de las siete personas tendidas en el suelo, ninguna presentaba signos vitales. De inmediato, comunicaron al representante del Ministerio Público para realizar el levantamiento de los cadáveres e iniciar las investigaciones de ley para dar con las causas del siniestro.

IDENTIFICADOS. Seis de las siete personas fallecidas en el accidente registrado esta mañana en Carhuac, ya fueron identificadas, mientras que la identidad del séptimo fallecido aún permanece sin confirmar.

Fuentes policiales informaron de los fallecidos, estos son: César Arthur Barrio Gizado (menor), Jhon Renzo Gizado Sinchi, Maria Rosa Sinchi Jiménez, Raquel Soledad Bonifacio Sinchi, Antesana Climaco Ayda, Michel Maicol Fernández Huarpartupa. Un cuerpo está aún por ser identificado.

Según información preliminar, algunos de los pasajeros se dirigían hacia Oxapampa, mientras que otros serían pobladores o allegados de los distritos de Ninacaca y Huachón.