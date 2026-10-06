Tragedia tras elecciones. Mireya Huayllacayán Arias (16) hija de Celso Huayllacayán, quien postuló a la alcaldía del distrito de Chacayán por Podemos, murió luego de que la camioneta en la que viajaba se despistara y cayera por un precipicio de más de 100 metros.

El accidente ocurrióla noche del domingo 4 de octubre, en el kilómetro 9.5 de la carretera Cerro de Pasco-Chacayán, cerca de Goyllarisquizga, en el paraje Huiccha. La Policía tomó conocimiento la madrugada de ayer, luego de que familiares alertaran que no podpian comunicarse con la jovencita.

Agentes de la comisaría de Goyllarisquizga iniciaron la búsqueda y localizaron el vehículo de placa D3I-001 entre una zona rocosa y de difícil acceso. La camioneta quedó prácticamente destrozada por la violenta caída.

En el lugar también fue encontrado el conductor, John Soto Vicuña (32) quien resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco.