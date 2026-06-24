La Segunda Fiscalía Superior Penal de Chincha, con sede en Ica, logró que se confirme la sentencia de cadena perpetua contra Yul César Rudy Vargas Espino, hallado responsable del delito de violación sexual en agravio de su hijastra de 10 años de edad.

Cárcel para sujeto

Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Dieter Sayritúpac Centeno sustentó los argumentos jurídicos que permitieron ratificar la condena impuesta en primera instancia, acreditándose la responsabilidad penal del sentenciado.

De acuerdo con la investigación fiscal, los actos delictivos se produjeron en un contexto de vulnerabilidad de la menor, quien permanecía bajo el cuidado del condenado mientras su madre se encontraba trabajando. Asimismo, se estableció que la víctima fue sometida de manera reiterada a conductas que atentaron contra su integridad y libertad sexual, situación que finalmente fue revelada a una docente de su institución educativa, permitiendo la intervención de las autoridades competentes.

Tras la evaluación de los medios probatorios actuados durante el proceso, el órgano jurisdiccional confirmó la sanción de cadena perpetua contra el acusado. Asimismo, se fijó el pago de S/ 20 000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

Cabe señalar que, Vargas Espino, fue detenido en marzo del 2025, por efectivos policiales de la comisaría del distrito de Chala (Arequipa), en posesión de 73 envoltorios de papel con pasta básica de cocaína y 4 bolsitas con vegetal verde seco con semilla que sería marihuana.

En la dependencia policial descubrieron que tenía requisitoria vigente por el delito de violación sexual en contra de una menor de edad, emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Ica.

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