La Municipalidad Provincial de Piura, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, en coordinación con Serenazgo de Piura, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú, ejecutó un operativo inopinado en diversos establecimientos de la ciudad, logrando identificar varias infracciones administrativas.

Durante la intervención se clausuró el bar “Rubén”, ubicado en la Av. Augusto B. Leguía, por no contar con el certificado de fumigación exigido por las normas municipales. Al local se le impuso la papeleta de infracción equivalente al 30% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y se dispuso su cierre temporal, conforme a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N.° 125-00-2013, artículos 9 y 10 (Código 03-1201). Asimismo, se le aplicó una multa adicional del 25% de una UIT por mantener extintores contra incendios vencidos, en base a la misma norma (Código 0-616).

De igual manera, el restaurante “Las Meches”, situado en la urbanización Las Mercedes, fue sancionado por instalar anuncios publicitarios sin la debida autorización municipal. Según el Código 01-323, se le aplicó una multa del 25% de una UIT y se le notificó para que regularice su situación.

Las autoridades participantes señalaron que estos operativos buscan garantizar el cumplimiento de las normas de salubridad, seguridad y ordenamiento municipal, en resguardo de los vecinos y consumidores. En ese sentido, exhortaron a los propietarios de bares, restaurantes y demás negocios a mantener en regla sus licencias y certificaciones, ya que las intervenciones continuarán en distintos puntos de la ciudad.

Con estas acciones, la Municipalidad Provincial de Piura reafirma su compromiso de velar por el orden, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.