La región Piura reporta un total de 92 personas fallecidas a causa del mosquito vector del dengue y 45,841 casos, entre confirmados y probables, según el reporte de la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura hasta ayer lunes 19 de junio.

La cifra de fallecidos aumentó en 7 en los últimos días, así como los casos, por lo que aún se mantiene la cifra alta frente a esta enfermedad. Dentro de los casos confirmados que son 24,248, al menos 2,836 pacientes presentan signos de alarma y 115 son con dengue grave. Mientras que 654 se encuentran hospitalizados en los diferentes hospitales y centros de salud de la región.

El grupo de adultos mayores de 60 años de edad registra un total de 39 decesos y de 30 a 59 años 29 personas fallecidas. De 0 a 11 años 9 muertes y de 12 a 29 años 15 fallecimientos en los que va del año, siendo los distritos de Piura y Castilla con más víctimas mortales.

Para ello, los médicos siguen exhortando a la población a no bajar la guardia cuando presenten los síntomas de la enfermedad para evitar que el paciente se agrave y necesite ser hospitalizado. Piden no automedicarse para no complicar su salud.

De otro lado, el establecimiento de salud ubicado en el A.H Nueva Esperanza, en el distrito de Veintiséis de Octubre vendría sufriendo por la falta de camillas ante la presencia de varios pacientes con síntomas de dengue.

Ello habría permitido, que los enfermos tienen que esperar sentados en las bancas afuera del área de observación de dengue hasta que una cama se desocupe para que el nuevo paciente ingrese.

Niños, jóvenes y mujeres esperan por largas horas una camilla, por lo que piden a la Diresa ver la situación en este centro de salud para evitar que los enfermos se regresen a sus casas por falta de camillas.

