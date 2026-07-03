Tras los reportes de desabastecimiento de agua potable en el centro poblado La Quinta del distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, la EPS Grau informó que ha reforzado el suministro alterno mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de la zona.

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Según indicó el área de Redes de la Zonal Sullana, este abastecimiento de emergencia ha sido gestionado y coordinado tras una reunión sostenida con los representantes de dicha zona; en la cual se acordaron medidas complementarias para regularizar la distribución de agua potable en dicha zona.

“Se han registrado algunas incidencias como fugas y otras problemáticas que han afectado el abastecimiento en el sector. Como EPS Grau, ya estamos gestionando la logística necesaria para intervenir en La Quinta e ir regularizando la dotación de agua en el menor plazo posible”, afirmó la empresa.

La EPS Grau-Zonal Sullana recalcó que, según los trabajos a ejecutarse, se prevé que en el transcurso de la próxima semana se restablezca la normal prestación del servicio de agua en el mencionado centro poblado; ello en los parámetros de presión, continuidad y horarios habituales de conocimiento de la población usuaria en la zona.