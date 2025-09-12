Dos comerciantes fueron detenidos por la policía tras ser denunciados presuntamente por estafar con un depósito, al parecer, fraudulento por más de 21 mil soles por la compra de 5,500 kilos de pota en la provincia de Sechura, en la región Piura.

La detención de los comerciantes, Alicia Teresa Pérez Mendoza (35 años) y José Mercedes Antón Ruiz (68 años), ocurrió a las 8:40 de la noche del miércoles en la avenida Parachique, en la provincia de Sechura, por parte del personal del Grupo 3 de la sección de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura.

La detención de los comerciantes sechuranos se realizó tras la denuncia recibida en su contra, en horas de la tarde, por parte de una persona en la Divincri, luego que se montó un operativo policial en Sechura para su inmediata ubicación y captura.

La denunciante aseguró que ambos comerciantes le solicitaron comprar su mercadería, pero habrían realizado un depósito fraudulento por la suma de 21,902 soles por la venta de 5,500 kilos de pota y cuyo dinero no figuraba en su cuenta bancaria.

Ambos comerciantes fueron intervenidos y detenidos, siendo trasladados inmediatamente hasta la sede de la División de Investigación Criminal de Piura.

Su detención fue comunicada a Juan Carlos Jara Luna, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sechura.

Los comerciantes serán investigados como presuntos autores del delito contra el patrimonio en la figura jurídica de estafa agravada.

De otro lado, en horas de la madrugada del fin de semana, las cámaras de seguridad grabaron cómo dos delincuentes a bordo de un mototaxi robaron una motocicleta en la zona de Pachitea, en Piura.

Según testigos y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes habrían aprovechado la oscuridad y la poca presencia policial en la zona para cometer el ilícito. Tras perpetrar el hurto de la moto, los hampones huyeron con rumbo desconocido.

Vecinos del sector denunciaron el hecho y solicitaron mayor patrullaje policial y del serenazgo municipal, pues este tipo de delitos se ha vuelto frecuente en las últimas semanas e inclusive algunos robos son a mano armada. La Policía viene realizando las investigaciones para ubicar a los responsables y recuperar el vehículo sustraído.