Unos trabajadores de la empresa Diamantes Jubers SAC, que ejecuta la obra de pistas y veredas en el centro de Piura, agredieron a tres periodistas locales, cuando cubrían información sobre el vuelco de una cisterna en una calle donde realizan trabajos.

Los trabajadores, cubiertos del rostro, entre ellas una mujer, agredieron primero a una joven periodista cuando transmitía información sobre este hecho. Los obreros le bajaron el celular y con gritos le decían que estaba prohibido grabar cuando era una vía pública y es de interés público.

Posterior a ello, dos varones, que también cubrían información, fueron empujados por estos hombres, impidiendo que cubran el hecho, pese a que los hombres de prensa lograron identificarse, como se logra ver en un video, estos obreros no los dejaban tomar fotos ni grabar, hasta casi hacen caer sus equipos de trabajo.

Los trabajadores, como se observa en un video grabado por otro periodista, incluso empujó a uno de los periodistas. Incluso, la mujer se une a la agresión, mientras que los periodistas se defendían ya que era un lugar público y no representaba ningún riesgo.

Ante este hecho, el Colegio de Periodistas y la Asociación Nacional de Periodistas exigieron a las autoridades investigar, identificar y sancionar a los responsables por impedir cubrir la información que es de interés público.

Hasta el cierre de edición, ni la empresa Jubers SAC ni el gobierno regional, entidad ejecutora de la obra, se han pronunciado al respecto, sobre las medidas con sus trabajadores, al amedrentar a los hombres de prensa y vulnerar sus derechos a la información.

Cabe señalar que la volcadura de una cisterna ocurrió en horas de la mañana de ayer por el sedimento en la esquina Huancavelica con Lima.