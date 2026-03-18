Un humilde agricultor perdió la vida trágicamente luego que el motofurgón que conducía chocó con un pesado camión en la carretera de penetración en el distrito de Chulucanas, en la provincia de Morropón, en Piura.

El accidente se registró a las 7:45 de la noche del lunes en el kilómetro 04 de la carretera de penetracion al kilómetro 65 Canchaque, en la jurisdicción del distrito de Chulucanas.

Según las primeras indagaciones policiales, el accidente de tránsito se registró entre un camión de placa de rodaje BTN-867, modelo FM6X4, y un motofurgón de matrícula P5-6724, conducido por Artidoro Bautista Chávez (56 años), quien perdió la vida a consecuencia de las graves lesiones ocasionadas por el aparatoso choque frontal entre ambos vehículos.

De acuerdo con los testigos, el camión circulaba en sentido este a oeste, mientras que el furgón se desplazaba en sentido contrario, produciéndose el choque frontal en circunstancias que aún son materia de investigación.

Tras el hecho, el personal de la Policía de Carreteras al mando del comandante PNP Óscar Choquehuanca Zapata, con participación del destacamento Salitral, a cargo del suboficial Brigadier PNP, Daniel Pérez Gonzales, detuvo a William Ibáñez López (44), chofer del camión.

Él será investigado como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio culposo por accidente de tránsito, siendo puesto a disposición de la comisaría de La Matanza, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

El representante del Ministerio Público ordenó que se realice el respectivo dosaje etílico tanto al occiso como al conductor del pesado vehículo para determinar si alguno de ellos consumió o no bebidas alcohólicas antes de manejar. El cuerpo del motofurgón fue llevado a la morgue de Piura.