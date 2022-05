Después de su exitosa gira por el país norteño de Ecuador, la agrupación Corazón Serrano lanzó su nuevo tema llamado “no eres varón”, interpretado por la talentosa Ana Lucía Urbina, que promete ser un éxito.

Este nuevo hit musical fue lanzado en las redes sociales el pasado 20 de mayo en un llamativo y colorido videoclip, donde ya es una éxito de su colección y que contó con la participación de bailarines profesionales de nuestro país.

AL ESTILO MERENGUE

Parte de la letra se refiere a un varón, “eres un cobarde, canalla, no vales ni un centavo, vete fuera de mi lado, para que buscas el perdón, si tú no vales nada, no eres varón”, canción que es interpretada por la voz de la cantante Ana Lucía.

Con este tema “no eres varón” romper todos los esquemas, con un merengue perfecto, dejando atrás a la cumbia que nos tenía acostumbrados, pero que promete liderar los rankings.

Actualmente, Corazón Serrano tiene como integrantes a Lesly Águila, Nickol Sinchi, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Kiara Lozano e Yrma Guerrero, además de su hermano Edwin, quien es el productor y director musical del grupo.

EXITOSA GIRA POR ECUADOR

En su periplo por lares ecuatorianos estuvo en los cantones de Cuenca, Loja, Quito y Latacunga, siendo aclamado en sus 4 presentaciones donde los fanáticos de ese país guardarán haber podido cantar y bailar en vivo los temas de “Corazón Serrano”.

Actualmente la agrupación femenina está deleitando a sus seguidores limeños con sus temas pegajosos como “Olvídame”, “herida de amor” y “Mix zúmbalo”.

