El alcalde Gabriel Madrid denunció que él y sus funcionarios han sido víctimas de una “extorsión mediática” que inició luego de “cortar” la contratación irregular del abogado José Alvarado Benel en la comuna por no cumplir con el perfil. Asimismo, anunció que sancionará a los funcionarios que contrataron a esta persona para ejercer labores de comunicación.

“Después de esto estamos tomando las acciones y sancionaremos a los funcionarios que han contratado. Estoy de acuerdo con el Colegio de Periodistas que tiene que ir limpiando a aquellas personas que de una u otra forma no ejercen la profesión, pero se convierten en extorsionadores muchas veces de funcionarios y para evitar este tipo de críticas terminan cediendo a este tipo de presiones”, dijo la autoridad edil. Madrid señaló que ha sido blanco de estas críticas por parte de esta persona, “ustedes se han dado cuenta que cuando hemos cortado esta contratación irregular ha desatado una serie de críticas, insultos, vejámenes, pero lo entiendo, no soy de estar enviando querellas a nadie, pero a vista y paciencia la gente se ha dado cuenta que una vez cortada esta situación se ha convertido en una extorsión mediática contra el alcalde”, precisó.

Dijo que tomará acciones administrativas con los funcionarios que han hecho la contratación. “Se tiene que emitir un informe, de no ser resuelto, esta ya pasa a un proceso administrativo sancionador por el funcionario que ha hecho esta contratación”, indicó. Agregó que, “creo que ese es el modus operandi de esta persona. Yo creo que tiene igual las otras entidades, al igual que nosotros tomar las acciones correctivas y evitar este tipo de situaciones. (...) no podemos permitir que estas personas que son ajenas al periodismo se conviertan en extorsionadores de las autoridades”.