La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) obtuvo la declaratoria de viabilidad del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de drenaje pluvial en los distritos de Piura, Castilla, Catacaos y Veintiséis de Octubre, provincia de Piura, departamento de Piura” con Código Único de Inversiones (CUI) N.° 2667637, lo que permitirá continuar con la elaboración del expediente técnico y las siguientes etapas de esta inversión.

El proyecto contempla la construcción de un sistema integral de drenaje pluvial urbano en las áreas urbanas de los distritos de Piura, Castilla, Catacaos y Veintiséis de Octubre. La intervención contribuirá al cierre de brechas en 7,621.23 hectáreas y beneficiará de manera directa a 726,376 habitantes.

La intervención comprende una solución integral para la recolección, transporte, almacenamiento y evacuación de las aguas pluviales, con el propósito de mitigar las inundaciones que afectan a las zonas urbanas durante los periodos de lluvias intensas.

Asimismo, el proyecto contempla la implementación de 52 sistemas de drenaje pluvial urbano, organizados en 10 componentes de intervención. La solución incluye infraestructura para la captación, conducción, almacenamiento, bombeo y evacuación de aguas pluviales, así como acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión del servicio y la sostenibilidad de la infraestructura.

La formulación del proyecto a nivel de perfil se inició en mayo de 2025 y culminó con la obtención de la declaratoria de viabilidad en junio de 2026, tras concluir el proceso de evaluación técnica conforme al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).