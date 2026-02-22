Con el objetivo de garantizar soluciones técnicas sostenibles y acordes a las condiciones reales del terreno, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) viene desarrollando los estudios especializados en geofísica y geotecnia del proyecto integral de drenaje pluvial que beneficiará a 682,839 habitantes de los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos.

Este proyecto se desarrolla en el marco del estudio de preinversión a nivel de perfil técnico del proyecto. Los trabajos se iniciaron en el mes de mayo de 2025, bajo la modalidad de Administración Directa, y actualmente se encuentra en la etapa de formulación del perfil, conforme al cronograma establecido. A la fecha, presenta un avance acumulado de más del 33 % en las fases de identificación y formulación, y se desarrolla en el marco de la normativa vigente del sistema Invierte.pe.

Estos estudios son fundamentales para determinar las características físicas y mecánicas del suelo, permitiendo una adecuada definición técnica de las obras de drenaje que se ejecutarán en cada distrito. Los trabajos se realizan de manera simultánea en distintos frentes, de acuerdo con la programación establecida por el consorcio SIG Ingenieros.

En el primer frente son estudios indirectos: Geofísica. Se ejecutaron investigaciones geofísicas mediante el método MASW (Análisis Multicanal de Ondas Superficiales), orientadas a caracterizar la rigidez del subsuelo a través de la medición de la velocidad de onda de corte, alcanzando profundidades de hasta 30 metros.

Mientras que en el segundo frente con estudios directos: SPT (Prueba de Penetración Estándar). Se desarrolló un ensayo SPT para determinar los parámetros de resistencia a la penetración del suelo hasta una profundidad de 15 metros, lo que permite establecer su grado de compacidad. Asimismo, se extrajeron cuatro muestras por prueba, identificándose la presencia del nivel freático alrededor de los 6 metros de profundidad.

Y en el tercer frente, estudios directos: Calicatas. Se realizó una excavación hasta los 5 metros de profundidad, permitiendo la observación directa de los estratos del suelo y la toma de muestras para análisis de laboratorio. En este punto se evidenció un nivel freático promedio a los 4 metros de profundidad.

De manera paralela, el consorcio viene ejecutando ensayos directos e indirectos en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre. Asimismo, en el componente geofísico se tiene previsto desarrollar estudios de refracción sísmica y tomografía eléctrica, los cuales permitirán obtener una mayor precisión en la identificación de las condiciones del subsuelo.

El avance de estos estudios representa un paso clave para consolidar un proyecto de drenaje pluvial técnicamente sólido, que permitirá reducir los riesgos de inundación y fortalecer la resiliencia urbana en beneficio de miles de familias.