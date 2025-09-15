La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau, mediante la Subgerencia Zonal Sullana, culminó los trabajos de reparación de la línea de conducción que abastece a los distritos de Marcavelica, Salitral y Querecotillo, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Comuna de Piura recepciona obra de S/16 millones con deficiencias]

Las labores se realizaron a la altura del dren La Pedrera, ubicado entre Marcavelica y Salitral, donde se cambió el trazo del tramo colapsado con cerca de 90 metros lineales de tubería muy antigua a Policloruro de Vinilo (PVC) de 315 mm, así como 20 metros lineales de tubería de fierro bridado de 315 mm. En paralelo, se instalaron accesorios como Dresser escalonadas, codos, bridas, adaptadores y válvulas de purga aire, entre otros implementos para restablecer y mejorar el abastecimiento en las localidades.

Asimismo, en el sector del vivero Marcavelica se ejecutó la reparación de 3 metros lineales de tubería de PVC de 315 mm, también con Dresser escalonadas. Todos estos trabajos se realizaron en la línea que abastece agua potable desde la ciudad de Sullana hasta las tres localidades.

Tras la culminación de las reparaciones, el agua está llegando a la ciudad de Salitral, aunque cabe precisar que la línea aún no carga completamente debido a los días sin servicio, por lo que se continuará brindando cisternas hasta su normalización. Por ello, la restitución del suministro será progresiva en los hogares de Salitral y Querecotillo.

La coordinación de operaciones de la Zonal Sullana viene realizando las pruebas y purgas de redes con el objetivo de garantizar la calidad del servicio en las zonas abastecidas.

Finalmente, la subgerencia Zonal de Sullana, liderada por Luis Ho, informó que las acciones contaron con la asistencia y seguimiento operativo de OTASS, así como el apoyo del Departamento de Reducción de Pérdidas de la Gerencia de Operaciones de EPS Grau y la colaboración de un equipo especializado de EPSEL Lambayeque. A la par, la municipalidad provincial de Sullana y las distritales de Marcavelica, Querecotillo y Salitral apoyaron en la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna para atender a la población mientras duró la emergencia.