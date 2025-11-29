Este fin de semana inició el Gran Campeonato Deportivo “Uniendo pueblos y generando sonrisas”, una iniciativa impulsada por las familias Arica Melendres y Arica Vásquez, del asentamiento humano Tacalá, con el objetivo de fortalecer la unión comunal y llevar alegría a los niños en esta Navidad 2025.

El torneo, dirigido a mayores de 18 años, arrancó con los primeros encuentros de fútbol en distintos escenarios deportivos de la jurisdicción. Los participantes se distribuyen en tres grupos —A, B y C— según la cantidad de clubes inscritos, y los partidos se juegan en los estadios de Medio Piura, la carretera Panamericana Castilla–Chulucanas y el casco urbano.

Los organizadores recordaron que la finalidad del campeonato es “promover el espíritu navideño y la cooperación entre pueblos, fomentando una cultura de paz y valores a través del deporte”. Subrayaron además que la inscripción es completamente gratuita.

La misión del torneo apunta a acercar a los ciudadanos con sus dirigentes locales y motivar a que más niños y jóvenes se involucren en el deporte con disciplina y respeto. Asimismo, buscan que esta iniciativa se convierta en una tradición.

Los premios también llaman la atención: el equipo campeón recibirá un torete, mientras que el segundo lugar será premiado con una chocolatada para su comunidad.