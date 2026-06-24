Decenas de agricultores de la Junta de Usuarios de Sechura protestaron en el exterior del gobierno regional para entregar simbólicamente el segundo petitorio que exige la declaratoria de emergencia en el sector agrario, sobre todo a los productores de arroz que son los más afectados. Los dirigentes fueron recibidos por el director de Agricultura en la sede regional.

Walter Chumpitaz Panta, miembro de la Comisión San Andrés de la Junta de Usuarios de Sechura, denunció que la situación que enfrentan miles de productores de arroz en el Bajo Piura sigue generando perjuicios y se encuentran al borde de la quiebra debido a la caída de los precios y la inacción de las autoridades.

Según detalló el dirigente, el precio del saco de arroz de 50 kilos ha caído drásticamente a valores de entre 50 y 55 soles, obligando a los productores a vender a pérdida para poder cumplir con sus deudas acumuladas.

Agregó que esta cifra se encuentra muy por debajo de los 90 soles mínimos planteados por las bases agrarias en una asamblea realizada en La Unión. “La pérdida es inminente. Estamos hablando de un perjuicio económico de entre 4,000 y 5,000 soles por hectárea”, advirtió Chumpitaz.

Asimismo, sostuvo que en la Junta de Usuarios de Sechura se siembran algo más de 10,000 hectáreas de arroz, afectando de forma directa a cerca de 10,000 agricultores, en su mayoría minifundistas. Sin embargo, a nivel de toda la región Piura, la cifra se dispara hasta alcanzar las 40,000 hectáreas en riesgo.

Los productores denuncian que las medidas de compra dispuestas por el gobierno central no los benefician en absoluto.

“Los pequeños agricultores no tenemos molinos y el Estado pretende comprar arroz pilado. Además, el volumen de compra anunciado es insuficiente; no alcanzará para cubrir la realidad del campo”, argumentó, criticando el modelo de libre mercado que prioriza a las grandes empresas y desprotege al productor nacional frente a las importaciones.

Finalmente, Chumpitaz señaló que los dirigentes agrarios ya han presentado sus demandas en dos oportunidades sin obtener respuestas concretas. Criticó al gobernador regional, acusándolo de haber prometido la presencia del ministro de Agricultura, pero nunca llegó a Piura.