Un grupo de censistas del INEI fue asaltado en la provincia de Paita, región Piura, mientras realizaba labores de recolección de datos para el censo nacional.

El ataque ocurrió en una zona urbana, cuando tres sujetos armados interceptaron al equipo y los amenazaron para despojarlos de sus tablets y teléfonos celulares.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Ciudad del Pescador. Las víctimas relataron que el asalto se produjo a plena luz del día, justo antes de iniciar sus actividades programadas en el área.

El robo de las tablets, consideradas esenciales para el trabajo censal, generó preocupación sobre la seguridad de la información ya recopilada.

A través de un comunicado, el INEI informó que los censistas se encuentran a salvo y se garantizó que los datos contenidos en los dispositivos robados están protegidos y no pueden ser utilizados de manera indebida gracias a los protocolos de seguridad implementados.