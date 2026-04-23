A plena luz del día y frente a sus vecinos, un obrero que trabajaba también como mototaxista fue asesinado de siete balazos mientras realizaba trabajos de construcción en el frontis de su vivienda en el sector oeste de Sullana.

El ataque ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde de ayer, cuando la víctima identificado como Emerson Daniel Ordinola Crisanto, de 24 años, se encontraba realizando la construcción de un piso y otras labores en su inmueble situado en la ampliación del asentamiento Nueva Esperanza, casi frente al centro recreacional Tres Marías en la carretera Cola del Alacrán.

De acuerdo con las versiones recogidas entre los lugareños, dos sujetos habrían estado merodeando el lugar minutos antes del ataque. Los delincuentes esperaron el momento en que la víctima salió de su domicilio para recoger un balde con mezcla de cemento que utilizaba para la construcción de su piso y otros trabajos.

En ese instante, un sicario llegó caminando y le disparó al menos siete disparos, cayéndole en la cabeza y otras partes del cuerpo. Tras ello, los atacantes huyeron con dirección a la carretera Cola del Alacrán y con rumbo desconocido.

Sus familiares y vecinos lo trasladaron en una mototaxi hacia el Hospital de Apoyo II-2 pero lamentablemente los galenos certificaron que llegó sin vida.