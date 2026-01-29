Un grupo de sicarios a bordo de una mototaxi asesinó de siete balazos al obrero José Candelario Navarro Fernández, conocido como el “Chato Canducho”, cuando la víctima se desplazaba por una de las calles de la provincia de Paita.

Este nuevo hecho criminal se registró la noche del último martes en el asentamiento 29 de Diciembre. Los atacantes interceptaron a Navarro Fernández en el preciso momento en que caminaba por la carretera que conduce al balneario de Yacila.

Se conoció que la víctima recibió siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo, los cuales le provocaron la muerte de manera instantánea. Su cuerpo quedó tendido sobre la carretera, ante la mirada de quienes transitaban por el lugar y dieron aviso a las autoridades.

Según versiones que recabaron las autoridades, los atacantes utilizaron un mototaxi color negro para interceptar a su víctima. Tras ocurrido el crimen, escaparon raudamente del lugar, entre las calles del mencionado asentamiento de esta provincia.

Hasta el lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía Nacional y el representante del Ministerio Público, quienes tras recoger las evidencias, realizaron el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue de Paita para la necropsia correspondiente.

Asimismo, habrían solicitado recabar los testimonios de las personas allegadas a la víctima, con el objetivo de determinar si existían amenazas previas en su contra o si había tenido algún conflicto reciente.

Debido a la modalidad del ataque, los agentes de la Divincri no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, también manejan otras hipótesis para esclarecer el crimen.

Según las estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta la fecha, la región Piura registra cuatro fallecidos por homicidios.

Uno de los crímenes más recientes es el del joven soldador José Fabián Bancayán Fiestas, de 23 años, ocurrido el pasado 7 de enero. La víctima fue interceptada por sicarios a bordo de dos motocicletas, quienes le dispararon a quemarropa tras descender de una miniván en el distrito de La Unión.

La gravedad de los múltiples impactos de bala recibidos en órganos vitales le provocó la muerte al joven que iba a ser padre por primera vez.

Este lamentable hecho ocurrió en el frontis del taller ubicado en la cuadra 3 de la calle Alan García, en el barrio San José. En ese entonces, también resultó herido a balazos su amigo Santos Arcadio Chapilliquén Zeta, de 30 años.