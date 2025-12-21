El asesinato del docente Rodolfo Otero Sandoval, de 53 años, sigue consternando a la población que exige justicia, mientras la policía señala que se manejan dos hipótesis por su muerte. La familia pide una exhaustiva investigación y se ubique a los criminales que acabaron con la vida del profesor de educación física.

Tras velar el cuerpo del docente en su vivienda de la urbanización Las Casuarinas, en el distrito Veintiséis de Octubre, sus familiares exigen se investigue a profundidad este caso, debido a que desconocen algún tipo de amenazas contra la víctima.

Además, calificaron al maestro como una persona correcta, humilde y muy alegre, por lo que no entienden la causa de este horrendo crimen, que ha provocado dolor a su familia, amigos, alumnos y colegas del colegio Parcemón Saldarriaga y San Gabriel.

PUEDES VER: Coro sanmiguelino se lució con villancicos en su primera presentación en Piura

Por su parte, la policía precisa que las circunstancias de los hechos habrían sido por unos préstamos a personas extranjeras, sin embargo, otros señalan que la víctima habría estado prestando dinero a comerciantes del mercado, situación que generó malestar de los prestamistas extranjeros, por lo que todo es materia de investigación por parte de la policía.

En tanto, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, dijo que trabajan dos hipótesis. “Sería un tema de amoríos con una venezolana y otra por una deuda ‘gota a gota’, estamos trabajando”, precisó Farías Zapata.

Además, indican que, entre los asesinos, de acuerdo con testigos, habrían sido cuatro las personas que lo interceptaron y, entre ellos, una mujer, acabando con su vida de manera instantánea.

En tanto, el cuerpo del respetado docente está siendo velado en su vivienda y hoy será sepultado en el cementerio del A.H La Primavera Parques del Recuerdo, desde las 2:00 de la tarde. Antes recibirá homenajes en sus lugares de trabajo.