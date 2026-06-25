Las autoridades realizaron un operativo a diversos restaurantes, bares y cantinas en el distrito de Marcavelica, en la provincia de Sullana y clausuraron uno de estos locales que funcionaban de manera informal en esta zona.

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En el centro poblado de La Golondrina fue clausurado de manera temporal un bar sin denominación en una calle sin nombre. Esto debido a que las verificaron que no contaba con licencia de funcionamiento, ni con la documentación requerida para operar.

Ante esto, le impusieron una multa equivalente al 25 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además de la medida complementaria de clausura temporal por 30 días calendario.

La intervención fue realizada por el fiscal adjunto Kevin Antón de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, junto al personal de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, integrantes del COPROSEC, Policía Nacional y personal de la Subprefectura.