Los conductores de una mototaxi y de un automóvil, junto a sus pasajeros, se salvaron por poco de sufrir un grave accidente, luego que un pesado árbol se desplomara en la provincia de Sullana.

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El hecho ocurrió en horas de la noche. Las imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento en que ambos vehículos circulaban uno detrás del otro por la avenida Circunvalación, en el asentamiento Nueve de Octubre.

Segundos después, el árbol cayó y estuvo a punto de aplastarlos. Ante esto, los vecinos solicitaron a las autoridades locales a evaluar y podar de manera urgente los árboles en los distintos sectores de la provincia que representarían un riesgo con la finalidad de evitar una tragedia que lamentar.