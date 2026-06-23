Una campaña de desembalse quirúrgico se realizará en el Hospital de Especialidades III-1 de la provincia de Sullana con el objetivo de reducir las listas de espera y brindar una atención médica oportuna mediante el programa Minsa Móvil. Según informaron, la meta es operar de forma gratuita a 20 pacientes seleccionados que llevan meses esperando por una intervención.

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La fase quirúrgica programadas serán los días 27, 28, 29 de junio y 1 de julio. La médica Kenia Llagas Chávez, coordinadora de la campaña en el nosocomio, detalló que las cirugías atenderán patologías de mediana y leve complejidad. Los diagnósticos seleccionados incluyen casos de colecistitis, hernias inguinales y umbilicales, hemorroides y lipomas.

Para no interferir con las citas y operaciones programadas habitualmente en el hospital, el equipo médico de Minsa Móvil trabajará de forma independiente en las salas quirúrgicas de la avenida Santa Rosa. Esto permitirá optimizar la capacidad de respuesta y atender a más ciudadanos en simultáneo.