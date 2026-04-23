Las autoridades intervinieron en Piura un ómnibus de transporte interprovincial que trasladaba cajas lacradas con cédulas de sufragio correspondientes a los últimos comicios generales y que tenía como destino la capital.

El operativo fue realizado por efectivos policiales, personal de Aduanas y otras autoridades quienes, al inspeccionar la bodega del bus en la ciudad de Sechura, hallaron cinco de cajas dentro de bolsas y embaladas que eran pertenecientes a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de la provincia de Paita.

Al respecto, la ODPE de Paita emitió un pronunciamiento al respecto. “El hecho corresponde a la intervención de cinco cajas con material electoral (actas en sobres verdes), correspondientes a la OPDE Paita, durante un control de rutina de la Intendencia de Aduanas de Paita”, señalaron.

Además, dicho material iba a ser trasladado por una empresa contratada. “Dicho material fue entregado formalmente a la empresa Olva Courier para su traslado a Lima, debidamente lacrado, embalado y rotulado conforme consta en el acta de entrega, lo cual cuenta con la verificación del Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura 2, previa a su envío”, añaden.

Asimismo, indican que el servicio habría sido tercerizado sin previo conocimiento. “Durante el traslado, el servicio habría sido tercerizado y el material acondicionado sin identificación visible, lo que motivó su inspección. La ODPE Paita ha solicitado a la empresa Olva Courier las explicaciones correspondientes, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta”, informaron.

Tras ello el material electoral fue puesto a disposición de la Policía Nacional y ayer trasladado a la ODPE de Paita para su custodia respectiva.

Cabe mencionar que la semana pasada, dos personas llegaron hasta los estudios de Willax TV en Lima e hicieron la entrega de cajas correspondientes a las mesas de sufragio 050618, 050619, 050620 y 050637, las cuales contenían las cédulas de sufragio de la Institución Educativa 6082 del distrito de Santiago de Surco.

Asimismo les explicaron que fueron halladas en la basura en el distrito de Santiago de Surco y contenían las cédulas de votación de alrededor de mil 200 electores.

Ante esto, un equipo policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) llegó para recoger las cédulas y levantar un acta sobre este escándalo que involucra a la ONPE.