En un operativo conjunto realizado a diversas farmacias en la provincia de Sullana, las autoridades detectaron que uno de los establecimientos presentaba diversas observaciones técnicas y sanitarias.

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La diligencia fue realizada por la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana, junto con personal de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo y el área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana. Según informaron, el objetivo de la intervención fue salvaguardar la salud pública y prevenir la comisión de delitos contra la salud pública y de peligro común.

Durante la inspección a una farmacia situada en la primera cuadra de la avenida José de Lama, las autoridades verificaron que si bien el local contaba con la licencia municipal, el certificado ITSE y la documentación de seguridad vigentes, hallaron algunas deficiencias.

Entre las irregularidades advertidas figuran la ausencia del Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, un termómetro de control de temperatura sin calibración ni certificación y discrepancias entre el horario de atención exhibido al público y el registrado ante la DIGEMID, entre otras observaciones.

Frente a estos hallazgos, el personal de Salud inició el procedimiento para la elaboración del informe técnico correspondiente, otorgando un plazo de siete días hábiles para la subsanación de las observaciones detectadas.