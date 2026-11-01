En la V Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Dirección Regional de Educación y otras instituciones anunciaron reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia escolar.

Plantearon evaluar medidas normativas, dentro del marco legal, que permitan reforzar la protección de los estudiantes y prevenir situaciones de acoso escolar, violencia y otros hechos que pongan en riesgo su integridad. Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre padres de familia, docentes, psicólogos y autoridades educativas.

En materia de seguridad ciudadana, los representantes de la Policía Nacional informaron sobre los resultados obtenidos durante el presente año en la lucha contra la criminalidad, destacando intervenciones relacionadas con organizaciones criminales, drogas y extorsiones.

Por su parte, el Ministerio Público resaltó la importancia de los operativos conjuntos y la coordinación entre instituciones para combatir estos delitos y proteger a los menores de edad.

Finalmente, el gobernador Luis Neyra León exhortó a las instituciones integrantes del CORESEC a presentar una hoja de ruta que permita identificar las acciones ejecutadas, los avances alcanzados y los compromisos pendientes, con la finalidad de asegurar su continuidad durante la próxima gestión.