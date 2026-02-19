Diversos vecinos de la provincia de Sullana expresaron su malestar contra la EPS Grau debido al colapso de buzones de alcantarillado, cuyas aguas residuales han inundado calles, poniendo en grave riesgo la salud de las familias, especialmente niños y adultos mayores.

Según informaron, el problema se registra en la intersección de la avenida Porvenir y la calle Félix Jaramillo, en el asentamiento Santa Teresita, debido a que el colapso de un buzón provocó que las aguas servidas discurran por diversas calles del sector.

Incluso, alcanzó la transversal Las Lomas, calle San Juan y otras más, donde, además, vienen ejecutando una obra que ha agravado la situación y ha provocado la indignación de diversos vecinos.

“A pesar de las llamadas que hacemos a las autoridades, no solucionan de forma definitiva este problema. Asimismo, no podemos comer nuestros alimentos porque el olor es insoportable”, señaló una ama de casa de la calle El Porvenir de Santa Teresita.

Asimismo, otras afectadas son las familias del asentamiento Villa Primavera, quienes señalaron que desde hace casi un mes conviven con aguas residuales que se han estancando en la calle y frontis de sus viviendas.

Según indicaron vecinas de la calle Las Begonias de la manzana B, cerca de la plataforma y a pocos metros de la carretera Sullana-Paita, el problema se habría iniciado por la ejecución de una obra para instalar un buzón, la cual los ha perjudicado directamente.

Denunciaron que entre los inmuebles afectados residen ancianos y personas bajo tratamiento médico y recuperándose de enfermedades. Ante esta situación, exigen la intervención inmediata de las autoridades para dar una solución definitiva a este grave problema de salud.

Asimismo, esperan la pronta culminación de una obra que se ejecuta desde hace tiempo en esta zona de Sullana.