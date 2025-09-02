Una camioneta de la Municipalidad Provincial de Sullana, cayó a un dren en el distrito de Marcavelica y tres trabajadores ediles que viajaban en el vehículo, resultaron con leves golpes cuando se dirigían a una comisión de trabajo.

[PUEDES VER: Exalcalde y poblador mueren en fatídicos accidentes]

El hecho ocurrió el lunes 1 de setiembre, cuando el vehículo color blanco se dirigía hacia la villa Tangarará con personal de la Subgerencia de Productos Alimentarios y cuando llegaban casi a su destino, cayeron al dren conocido como “La 60”, al costado de la carretera y cerca al sector La Ovejería.

Se supo que el accidente se produjo, porque se les habría cruzado un motociclista que hizo que el chofer pierda el control y caiga al mencionado dren. Dos mujeres y un hombre que viajaban en la camioneta, fueron auxiliados por los pobladores.

En tanto, personal de Maestranza de la comuna y maquinaria pesada, retiraron el vehículo del dren. Mientras la Policía de la comisaría de Marcavelica está a cargo de las investigaciones.