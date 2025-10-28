El médico cardiólogo Manuel Parodi Ruesta, fue designado como nuevo gerente de la Red Asistencial Piura de EsSalud, según la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 001110-PE-ESSALUD-2025, emitida el 26 de octubre del presente año.

El doctor Parodi Ruesta asume el cargo con el compromiso de fortalecer la operatividad y mejorar la calidad de los servicios en beneficio de los más de 746 mil 887 asegurados de la región Piura.

El nuevo gerente es médico cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital II Jorge Reátegui Delgado de EsSalud Piura.

En su trayectoria profesional en EsSalud, el doctor Parodi Ruesta ha ejercido diversos cargos, entre ellos: director del Centro Médico Leoncio Amaya Tume en La Unión, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria, y médico del Servicio de Emergencia en el Hospital Cayetano Heredia, el Centro Médico Castilla, el Hospital II Talara y el Hospital I Miguel Cruzado Vera de Paita.

Tras su designación, el flamante gerente reafirmó su compromiso de continuar con la política institucional liderada por el presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego enfocada en brindar una atención oportuna, humanizada y eficiente.

“Nosotros seguiremos avanzando con los proyectos de EsSalud Piura, impulsando la reactivación del programa de Telemedicina, la digitalización del sistema de atención en todos los establecimientos y trabajando para hacer realidad el Hospital de Especialidades de la Seguridad Social en Piura”, señaló el doctor Parodi Ruesta.

Con esta designación, EsSalud Piura reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo los servicios de salud para garantizar una atención de calidad a la población asegurada de toda la región.