La Contraloría de la República detectó múltiples irregularidades en la construcción del nuevo cementerio en el distrito de Las Lomas, en Piura, como graves deficiencias estructurales y el incumplimiento de las especificaciones técnicas y sobre una planificación deficiente al ejecutar la obra cerca de una quebrada peligrosa sin contar con los estudios hidrológicos o de riesgos necesarios.

Según el informe N° 028-2026-OCI/0454-SOO, durante la visita de inspección realizada el 24 de abril de 2026, se detectaron diversas deficiencias constructivas e incumplimientos de las especificaciones técnicas que podrían afectar la calidad y la vida útil de la infraestructura del nuevo cementerio de Las Lomas.

Una de las deficiencias encontradas es que la obra se ejecuta a un sector próximo a una quebrada que incluso cruza el área de intervención, según un documento expedido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

“Se evidencia, que el predio donde se ubica el cementerio COVID, que a su vez está próximo a una quebrada, colinda con el Nuevo Cementerio Las Lomas...Respecto a la quebrada mencionada, durante la inspección a la obra, se pudo evidenciar la existencia de esta, la misma que cruza el sector donde se ejecuta la obra”, se lee en el informe de Contraloría.

La comisión de control evidenció que, a pesar de la cercanía a la quebrada, el expediente técnico no contó con una evaluación de riesgos en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) ni con un estudio hidrológico.

Subraya que en la formulación del proyecto se identificaron las lluvias intensas como un peligro de nivel “Alto”, sin que se hayan integrado plenamente medidas de mitigación adecuadas en la planificación técnica actual, situación que podría comprometer la nueva infraestructura y por ente la finalidad pública.

Además, en el pabellón de adultos, se constató un espesor de losa de 8.3 cm, siendo inferior a los 10 cm establecidos en el expediente técnico, se identificó un desalineamiento de 6 cm del sobrecimiento respecto a la columna y el muro en el pabellón de niños menores de 5 años.

Asimismo, la disposición de los ladrillos en el pabellón de niños no concuerda con lo establecido en los planos, el espesor de la junta de mortero en los muros de ladrillo es de 3.50 cm, excediendo el promedio de 1.5 cm.