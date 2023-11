El conocimiento reduce la incertidumbre y sirve para la toma de decisiones. Ante la posibilidad de tener lluvias intensas en el verano, el Centro Nacional de Estimación, Prevención, y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó distintas zonas vulnerables en Piura. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha ofrecido reubicar a más de 1000 familias que ahí habitan, sin embargo, solo 120 han aceptado. ¿Por qué no quieren irse a una mejor zona el resto de familias?

De acuerdo con Lucía Gallo, coordinadora regional de Cenepred, la región está rodeada de cuencas hidrográficas, llamadas también “cuencas ciegas”, como son las del Río Piura y las del Río Chira. Piura tiene quebradas y tablazos–declaró–, ubicados en la costa alta, y la existencia de estas cuencas explican por qué Piura es una de las regiones más afectadas con la llegada del Fenómeno El Niño. Todo se suma lamentablemente a la inundación pluvial, es decir, propician movimientos en masa y el flujo de las quebradas.

La especialista señaló que la labor de Cenepred está orientada a reducir la vulnerabilidad y el riesgo a los que la población está expuesta. En este sentido, en julio, la entidad entregó a la Municipalidad de Piura los puntos de riesgo que configuran la región. En total, han sido cuatro las zonas identificadas como no mitigables: La Quebrada del Gallo, Laguna Azul, Laguna de Santa Julia y el Río Piura.

Frente a este escenario, Lucía Gallo señaló que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento diseñó un plan de reubicación hacia las áreas menos susceptibles a desastres naturales, priorizando la movilización de comunidades hacia la parte interna de Los Ejidos, la carretera hacia Paita y a lo largo de la carretera Chiclayo. Esta estrategia está enfocada en liberar las zonas no mitigables, con el fin de evitar futuros asentamientos que pongan en riesgo la seguridad de la población, pues tiene previsto reubicar a más de 1000 familias asentadas en zonas vulnerables. Sin embargo, solo 120 han aceptado.

Algunas de las familias asentadas en estas zonas no conocen nada sobre la reubicación. “Lamentablemente a nosotros nadie nos dijo que esta zona era no mitigable”, expresó Giovana López Herrera, moradora del sector La Quebrada del Gallo. Ella asegura que nadie se ha acercado a censar en su vivienda, ni a brindar ningún tipo de información y su temor por las próximas lluvias crece cada día. No tiene adónde ir –ha dicho– en caso se inunde su hogar como consecuencia del desborde.

Otro caso es el de Luis Domínguez Mayanga, quien habita en la faja marginal del Río Piura. Explicó que no sabía que vive en una zona declarada no mitigable y sostuvo que no ha recibido la visita de ninguna autoridad. “Acá no ha venido nadie [...] pero si me ofrecen reubicarme con un módulo, yo me voy”, refirió.

Según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las lluvias e inundaciones que trajo consigo el ciclón Yaku este 2023 dejaron 83 personas fallecidas, 247 000 afectadas y 42 000 familias perdieron sus viviendas. Sin embargo, el panorama puede ser aún más devastador, ya que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que este fenómeno ocurra nuevamente en 2024.

Elba Merino De Lama, directora regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señaló que el tema de las familias asentadas en zonas declaradas no mitigables es un problema que la región tiene que seguir enfrentando, dado que la población crece de manera desordenada.

“Si se trabaja en los tres niveles de Gobierno será un buen precedente para que cada familia entienda que la informalidad nos lleva al desorden y teniendo un solo mensaje podremos salir adelante y tener una ciudad sin viviendas en zonas vulnerables”, expresó.

(Esta nota fue elaborada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Colaboraron: Alicia Carnero, Sandra Arrese y Fátima Esquivel en redacción; Carlos Vásquez, Jean Pier Chávez y Francesca Zanelli, en investigación.)