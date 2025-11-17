El conductor de una motofurgón, que trasladaba abarrotes y verduras, murió trágicamente en un accidente ocurrido en el puente “Las Monjas”, en la carretera Panamericana Norte del distrito Veintiséis de Octubre en Piura.

Este nuevo lamentable hecho ocurrió a las 8:30 de la mañana del domingo 16 de noviembre, en el que Henry Yarlequé Vílchez, de 46 años, terminó sin vida.

Según se conoció, la víctima que manejaba la motofurgón de placa 3926-OM y llevaba productos de primera necesidad, verduras y otros productos, se dirigía de Piura con dirección a la provincia de Sullana.

Pero al llegar al mencionado puente, habría colisionado con una motocicleta, que hizo que perdiera el control, volteándose violentamente su vehículo, muriendo de manera instantánea y quedando tendido en la pista.

Asimismo, una persona que iba con él resultó herida y fue trasladaba al Hospital Santa Rosa de esta ciudad. Mientras que el motociclista y su vehículo fueron llevados por la Policía a la comisaría de Veintiséis de Octubre, para el esclarecimiento de los hechos.

Los pobladores señalaron que la víctima radica en el sector Santa Rosa del centro poblado de Cieneguillo Sur. Además, que se dedicaba a labores de la agricultura y trasladaba productos en una motofurgón.

En tanto, diversos transportistas pidieron a las autoridades la reparación de dicha transitada vía en el puente Las Monjas, por el mal estado que se encuentra y que podría generar otras tragedias que lamentar.