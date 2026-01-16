Cinco personas resultaron heridas, algunas de gravedad, tras un choque frontal entre una minivan y un automóvil en la carretera Sullana-Alamor, en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana.

El accidente sucedió la mañana del jueves 15 de enero, a la altura del centro poblado de San Francisco, hasta donde llegaron los agentes de Serenazgo de la Municipalidad de Querecotillo, junto a la Policía, quienes auxiliaron a los heridos a bordo de camionetas.

El chofer Gianmarco Infante Gutierrez fue rescatado entre los fierros de uno de los vehículos y sufrió diversas fracturas y otras lesiones. Asimismo, una enfermera quedó mal herida. Tres heridos fueron trasladados a una clínica de Sullana y los restantes al centro de salud de dicho distrito para su atención respectiva.