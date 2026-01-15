Un bar que atendía al público pese a encontrarse clausurado temporalmente, fue intervenido por personal de la Municipalidad Provincial de Sullana, el cual procedió al decomiso de diversos bienes.

[PUEDES VER: Delincuentes pretendieron llevarse diversos celulares de la tienda Entel]

Durante el operativo encontraron el local abierto con personas consumiendo bebidas alcohólicas e incumpliendo la clausura vigente hasta el 20 de febrero de 2025. Ante esta falta, le impusieron una multa de 2 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), conforme a la Ordenanza Municipal N.° 007-2016/MPS.

Asimismo, procedieron al decomiso de mesas, sillas, cajas de cerveza y un parlante. En tanto, la clausura del establecimiento se mantiene vigente. Ante esto, las autoridades exhortaron a los propietarios de los diversos locales a respetar las disposiciones y evitar sanciones.