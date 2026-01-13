Un bebé de cinco meses de nacido fue trasladado del Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en Lima, donde será tratado debido a que presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria.

El menor fue diagnosticado con hipoplasia de la válvula pulmonar, una cardiopatía congénita donde la válvula que conecta el ventrículo derecho con la arteria pulmonar es deficiente, impidiendo la oxigenación adecuada de la sangre.

Ante la complejidad del caso, el hospital activó los protocolos de referencia nacional para asegurar su atención en el nosocomio ubicado en San Borja, Lima.

Destacaron que el traslado fue posible gracias a la gestión del Sistema Integral de Salud (SIS), personal de salud y el apoyo logístico de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Durante su estancia en Sullana, el bebé recibió cuidados constantes por parte de especialistas en Pediatría y Cardiología para mantenerlo estable hasta el momento de su evacuación por el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU).